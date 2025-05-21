Вендел останется в «Зените». Медведев подтвердил расторжение трансферного соглашения с «Ботафого»
В «Зените» подтвердили, что Вендел останется в клубе и не перейдет в «Ботафого».
Ранее стало известно, что 27-летний полузащитник, пропускающий конец сезона из-за травмы, вернется в Санкт-Петербург и начнет готовиться с командой к новому сезону. Трансферное соглашение с бразильцами расторгнуто из-за финансовых проблем у владельца «Ботафого» Джона Текстора.
– Сообщается, что Вендел останется в «Зените». Трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто. Так ли это?
– Так, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Вендел в сезоне-2024/25 провел 22 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
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Краснодар
Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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