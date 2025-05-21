Роналду не реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем». Форвард не попал в створ

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче с «Аль-Халиджем».

«Аль-Наср», за который выступает португалец, получил право на одиннадцатиметровый после фола на Султане Аль-Ганаме на 62-й минуте матча 33-го тура лиги Саудовской Аравии.

Роналду нанес удар с точки в сторону левого нижнего от себя угла ворот соперника, но попал в штангу, а от нее мяч ушел за пределы поля.

В текущем чемпионате форвард забил с пенальти семь раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .