Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027-го

Ханси Флик продлил соглашение с «Барселоной».

Новый контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2027 года.

Немецкий тренер возглавил «блауграну» в мае 2024 года.

За первый сезон в каталонском клубе Флик завоевал три трофея, выиграв Ла Лигу , Кубок и Суперкубок Испании .

Ханси Флик: «В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три – это здорово. Клуб и футболисты мной довольны, думаю. Есть чему порадоваться»