Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027-го
Ханси Флик продлил соглашение с «Барселоной».
Новый контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2027 года.
Немецкий тренер возглавил «блауграну» в мае 2024 года.
За первый сезон в каталонском клубе Флик завоевал три трофея, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Ханси Флик: «В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три – это здорово. Клуб и футболисты мной довольны, думаю. Есть чему порадоваться»
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: страница «Барселоны» в Х
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