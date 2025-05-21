Эндрик выбыл на 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард «Реала» не сыграет с «Сосьедадом» и пропустит КЧМ
Эндрик может пропустить 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия.
Нападающий «Реала» получил повреждение во 2-м тайме матча с «Севильей» (0:2). Он был заменен на 58-й минуте воскресной встречи.
Сегодня футболист вернулся к тренировкам, но испытывал боль, в связи с чем был отправлен на обследование. В итоге бразильцу поставили диагноз: травма подколенного сухожилия правой ноги. Предполагается, что восстановление займет около двух месяцев.
Таким образом, Эндрик не сыграет против «Реал Сосьедад» в Ла Лиге и не примет участие в клубном чемпионате мира.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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