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Шэй Гилджес-Александер – MVP сезона НБА-2024/25

Шэй Гилджес-Александер признан самым ценным игроком сезона-2024/25.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Обладатель награды MVP этого сезона будет объявлен сегодня перед 1-м матчем финала Восточной конференции между «Нью-Йорком» и «Индианой». На награду также претендовали Никола Йокич («Денвер») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

Атакующий защитник «Оклахомы» завершил регулярный чемпионат с показателями 32,7 очка (51,9% с игры, 37,5% из-за дуги, 89,8% с линии штрафных), 5,0 подбора, 6,4 передачи, 1,7 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч, став самым результативным игроком в лиге.

«Оклахома» стала победителем регулярного чемпионата с результатом 68 побед и 14 поражений (82,9%). Команда дошла до финала Западной конференции, где выигрывает у «Миннесоты» со счетом 1-0.

Кто станет чемпионом НБА?4991 голос
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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