Роналду забил 935-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» с пенальти

Криштиану Роналду забил 935-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время в игре с «Аль-Халиджем » в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Следует отметить, что в середине второго тайма португалец не воспользовался еще одной попыткой забить с одиннадцатиметровой отметки – не попал в створ.

Роналду 799 раз отличился на клубном уровне, 136 мячей – в составе сборной Португалии .

Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .