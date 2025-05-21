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Роналду забил 935-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» с пенальти

Криштиану Роналду забил 935-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время в игре с «Аль-Халиджем» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Следует отметить, что в середине второго тайма португалец не воспользовался еще одной попыткой забить с одиннадцатиметровой отметки – не попал в створ.

Роналду 799 раз отличился на клубном уровне, 136 мячей – в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
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