Роналду забил 935-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» с пенальти
Криштиану Роналду забил 935-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время в игре с «Аль-Халиджем» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Следует отметить, что в середине второго тайма португалец не воспользовался еще одной попыткой забить с одиннадцатиметровой отметки – не попал в створ.
Роналду 799 раз отличился на клубном уровне, 136 мячей – в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура35466 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости