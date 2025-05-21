«МЮ» не выиграл ни одного трофея впервые с сезона-2021/22. При тен Хаге были победы в Кубке лиги и Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» завершает сезон без трофеев.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в финале Лиги Европы .

В этом сезоне манкунианцы также потерпели поражение в игре за Суперкубок Англии от «Манчестер Сити», вылетели из Кубка лиги на этапе 1/4 финала от «Тоттенхэма», проиграли «Фулхэму» в 5-м раунде Кубка Англии. В АПЛ за тур до конца «МЮ» идет на 16-й строчке.

В последний раз «Манчестер Юнайтед » не выигрывал ни одного трофея в сезоне-2021/22. В 2023-м году команда под руководством Эрика тен Хага выиграла Кубок лиги, в 2024-м – Кубок Англии .