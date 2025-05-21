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  • Агент Дзюбы о Transfermarkt: «Никто не перепроверяет, сколько пасов Роналду – после добиваний, штанг. И голевые действия Месси вы возьмете оттуда. Почему для РПЛ исключение?»
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Агент Дзюбы о Transfermarkt: «Никто не перепроверяет, сколько пасов Роналду – после добиваний, штанг. И голевые действия Месси вы возьмете оттуда. Почему для РПЛ исключение?»

Леонид Гольдман указал на авторитетность Transfermarkt как источника статистики.

«В очередной раз убеждаюсь, что принцип «все, что происходит, происходит к лучшему» снова работает. Спасибо судьбе, что все так сложилось и Артем оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом.

Еще один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведем переговоры с «Акроном».

Забавно, что, когда Дзюбу спросили после «Ахмата», сколько голевых он отдал, было очень много язвительных комментариев, что он считает, [что] передач было две, а не одна. Но давайте объективно: нет никаких единых стандартов подсчета передач.

По Transfermarkt у Артема в этом сезоне 9+7. Кто более‑менее погружен в футбольную тематику, знает, что спортивные департаменты команд, скаутские службы и селекционные отделы пользуются статистикой именно Transfermarkt. Что греха таить, это самый популярный ресурс во всем мире, если говорить о статистических показателях.

Никто не лезет перепроверять, сколько из тех 10 передач, что написаны у какого‑нибудь Роналду, были сделаны после добиваний, штанг и так далее. Ни один человек не изучает это! Если вам надо посмотреть, сколько сейчас у Месси голевых действий, вы зайдете на Transfermarkt и возьмете цифру оттуда.

Так почему мы должны делать исключение для российского чемпионата? Кто‑то может быть согласен с этим подсчетом, а кто‑то – нет. Но этим ресурсом пользуется вся мировая футбольная общественность, нелогично это отрицать.

Можно смеяться сколько угодно, но факт остается фактом, а все эти разговоры – в пользу бедных», – заявил представитель форварда.

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Дзюба о пересчете его статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю»

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
Леонид Гольдман
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
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