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Лига Европы. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы.

Решающий матч состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. 

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига Европы

Финал

Лига Европы. Финал
21 мая 19:00, Сан-Мамес
Тоттенхэм
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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