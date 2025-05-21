Лига Европы. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы.
Решающий матч состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Лига Европы
Финал
Лига Европы. Финал
21 мая 19:00, Сан-Мамес
Не начался
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Краснодар
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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