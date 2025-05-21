Лига Европы. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы.

Решающий матч состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига Европы

Финал

Статистика Лиги Европы