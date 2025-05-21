Савин о хейте: «Просто говоришь свою позицию, а тебе сотни сообщений: «Мразь, ублюдок, чтоб ты сдох». Что с вами случилось? Откуда эта ненависть?»

Евгений Савин рассказал о хейте со стороны тех, кто раньше хвалил его выпуски.

«Одно из моих главных разочарований – это реакция общества на все происходящее. Когда ты просто говоришь свою позицию, когда ты уезжаешь в другую страну, тянешь свой футбольный клуб, а тебе, например, 9 мая приходят сотни сообщений: «Какая ты мразь, ублюдок, чтоб ты сдох...»

Смотришь переписку [с ними]: «Чувак, классный выпуск был там с Зинченко , с Головиным ». И ты думаешь: «## твою мать». Ну это же моя аудитория. Что с вами случилось? Откуда у вас внутри сидит эта ненависть? Ну уехал я, делаю свой футбол. Получается у меня. Даже это кого-то злит. Зачем вот это: «Чтоб ты сдох, чтоб твои дети сдохли». Это же моя аудитория, которая мне вчера говорила: «Спасибо за выпуск, бро».

Злюсь ли я? Я вообще ни на кого не злюсь. Какой смысл на них злиться? Я, наоборот, хочу через плевки в спину показывать, что можно созидать в этом мире, оставаться самим собой, идти вперед и делать классные дела.

У меня команда в высшей лиге. Мне не надо было вставать на колени, просить бабки у каких-нибудь губернаторов или ждать тысячелетия какого-нибудь города в России, чтобы демонстративно выйти, народу дать эту высшую лигу. Я это сделал сам, со своими партнерами, обычный парень», – сказал бывший футболист, блогер и основатель клуба «Красава» Савин в интервью Катерине Гордеевой*.

* – признана иностранным агентом в России

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