Фанаты «Вальядолида», называвшие Винисиуса «гребаной обезьяной» и «педиком», получили год тюрьмы условно. Они обязались 3 года не посещать стадионы и не совершать повторных нарушений

Болельщики, оскорблявшие Винисиуса Жуниора, приговорены к условному сроку.

Ранее пятеро фанатов «Вальядолида » были обвинены в оскорблении вингера «Реала » 30 декабря 2022 года. В концовке матча между «Вальядолидом» и «Реалом» в 15-м туре Ла Лиги-2022/23 обвиняемые выкрикивали в адрес Винисиуса такие оскорбления, как «сукин сын», «гребаная обезьяна», «негр», гребаный педик», когда бразилец был заменен и направлялся к скамейке запасных.

Сообщалось , что обвиняемые согласились на тюремное заключение сроком на 1 год, четырехлетний запрет на посещение матчей и штрафы в размере от 1080 до 1620 евро.

Как сообщает Marca, суд провинции Вальядолид официально огласил приговор. При этом тюремное заключение было заменено на условный срок, поскольку обвиняемые дали обещание в течение трех лет не совершать повторных нарушений и не посещать матчи национальных первенств.

Отмечается, что этот случай стал первым в Испании , когда расистское поведение на стадионе было расценено судом как преступление на почве ненависти.