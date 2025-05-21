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  • Фетисов о ЧМ-2025: «Наших ребят выгоняют, как собак – для меня его не существует. Все нормальные мужики поддерживают меня и не смотрят эту хрень»
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Фетисов о ЧМ-2025: «Наших ребят выгоняют, как собак – для меня его не существует. Все нормальные мужики поддерживают меня и не смотрят эту хрень»

Вячеслав Фетисов заявил, что нормальные мужики не смотрят ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.

«Для меня не существует чемпионата мира, откуда выгоняют наших ребят, как собак. Закрытая тема.

Кто это может смотреть? Какие специалисты там чему научатся? Нечему, все от лукавого. Нашим детям там нечему учиться, пусть на наших ребят смотрят.

Все нормальные мужики, думаю, меня поддерживают и не смотрят эту хрень», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
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