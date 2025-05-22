НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» вырвала победу у «Нью-Йорка» в овертайме первого матча
Сегодня стартовала финальная серия Восточной конференции НБА.
«Нью-Йорк» на своей площадке уступил «Индиане» в первом матче серии.
Финал Восточной конференции
«Индиана» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?6368 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости