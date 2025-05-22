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НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» вырвала победу у «Нью-Йорка» в овертайме первого матча

Сегодня стартовала финальная серия Восточной конференции НБА.

«Нью-Йорк» на своей площадке уступил «Индиане» в первом матче серии.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?6368 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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