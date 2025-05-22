НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» вырвала победу у «Нью-Йорка» в овертайме первого матча

Сегодня стартовала финальная серия Восточной конференции НБА.

«Нью-Йорк » на своей площадке уступил «Индиане» в первом матче серии.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.