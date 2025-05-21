«Локомотив» – второй клуб, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Ранее это делал ЦСКА Никитина
Обладатель Кубка Континента выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории.
«Локомотив» стал победителем плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1).
Ранее ярославцы стали лучшим клубом регулярного сезона, набрав 102 очка.
«Локомотив», завоевавшей Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон – ранее это удалось ЦСКА в сезоне-2018/19. Тогда армейцами руководил Игорь Никитин, который сейчас занимает пост главного тренера железнодорожников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
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