  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» – второй клуб, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Ранее это делал ЦСКА Никитина
25

«Локомотив» – второй клуб, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Ранее это делал ЦСКА Никитина

Обладатель Кубка Континента выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории.

«Локомотив» стал победителем плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1). 

Ранее ярославцы стали лучшим клубом регулярного сезона, набрав 102 очка. 

«Локомотив», завоевавшей Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон – ранее это удалось ЦСКА в сезоне-2018/19. Тогда армейцами руководил Игорь Никитин, который сейчас занимает пост главного тренера железнодорожников. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoТрактор
logoКубок Гагарина
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Лучшие! С победой, хоккейные братья!» Футбольный «Локомотив» поздравил команду Никитина с победой в Кубке Гагарина
1 минуту назад
Морозов о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Опыт прошлогоднего финала пригодился. КХЛ довольна серией, побиты все рекорды посещаемости»
9 минут назад
Защитник «Локомотива» Симашев подтвердил, что перейдет в «Юту»
315 минут назад
Береглазов – 1-й игрок, завоевавший Кубок Гагарина с 3 клубами: «Локомотивом», «Металлургом» и «Авангардом». Рашит Давыдов – 1-й тренер с 4 трофеями
318 минут назад
Мизулина поздравила «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Думаю, что Ярославль сегодня просто в слезах. Это победа и тех ребят, которых сейчас нет с нами»
625 минут назад
Радулов о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Ребята заслужили, в прошлом году было горькое поражение. Команда долго строилась, мне здесь главное было не испортить»
630 минут назад
Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Очень тяжелые 4 года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок»
936 минут назад
Дегтярев поздравил «Локомотив»: «С победой! Кубок Гагарина отправляется в Ярославль»
241 минуту назад
Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Команда долго к ней шла и наконец-то имеет полное право отпраздновать. Вся страна знает, что Ярославль – хоккейный город»
2344 минуты назад
Шалунов о победной шайбе: «Рад, что помог «Локомотиву», Ярославль это заслужил. Я из Челябинска, счастлив, что в финале сыграли с «Трактором»
548 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Радулова после финала Кубка Гагарина: «Александр утер нос скептикам, которые говорили, что уже все, что он уже не тот»
5 минут назад
Грир о Бобровском: «Когда «Флорида» играет неидеально, он вытаскивает важнейшие броски – именно это приносит нам победы»
сегодня, 18:46
Лоськов и Баринов посетили 5-й матч серии «Локомотив» – «Трактор» в финале Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
Дементьев о сезоне «Салавата»: «Клуб добился результата, у них одни из лучших легионеров в КХЛ, подрастает хорошая молодежь. Козлов сделал огромный шаг вперед»
1сегодня, 17:33
Лемтюгов об ударе Свечникова в голову Бобровскому: «Не верю, что он хотел нанести травму, понервировать – да. Задача – вывести из строя одного из лучших вратарей мира»
4сегодня, 16:52
МХЛ перенесла начало 6-го матча серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» в финале Кубка Харламова в связи с организацией прямой ТВ-трансляции
6сегодня, 15:36
Каменский о Никишине: «Уровень КХЛ высокий, Александр провел отличный сезон и спокойно влился в «Каролину»
1сегодня, 15:08
Глава РУСАДА о допинге в ЦСКА: «Тенденция в игровых видах спорта не очень хорошая. Проходит обработка результатов, не могу комментировать это дело»
1сегодня, 14:33
«Сочи» продлил контракт с Ибрагимовым на 2 года. Защитник был в составе «России 25» в майском турне
сегодня, 13:27
Яшкин об 1:6 в 6-й игре с «Динамо»: «Позор, ничего не добавить. По-прежнему много мыслей и эмоций – свое «Ак Барс» не забил, а нас на ошибках ловили»
сегодня, 11:42