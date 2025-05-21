«Локомотив» – второй клуб, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Ранее это делал ЦСКА Никитина

Обладатель Кубка Континента выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории.

«Локомотив » стал победителем плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Трактор » в финальной серии (4-1).

Ранее ярославцы стали лучшим клубом регулярного сезона, набрав 102 очка.

«Локомотив», завоевавшей Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон – ранее это удалось ЦСКА в сезоне-2018/19. Тогда армейцами руководил Игорь Никитин , который сейчас занимает пост главного тренера железнодорожников.