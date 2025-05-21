«Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ. «Шпоры» идут 17-ми в АПЛ

«Тоттенхэм» возвращается в Лигу чемпионов после паузы длиною в два сезона.

Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед » (1:0) в финале Лиги Европы . Как победитель ЛЕ, она получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ.

В последний раз «шпоры» играли в главном клубном европейском турнире в сезоне-2022/23.

Следует отметить, что «Тоттенхэм » остался бы без еврокубков, если бы не выиграл ЛЕ. В чемпионате Англии лондонцы идут на 17-м месте за тур до его завершения.