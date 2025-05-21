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Жилина выплатила ФФККР миллион рублей в качестве компенсации за подготовку («Р-Спорт»)

Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания России миллион рублей.

Об этом сообщает «Р-Спорт». Выплата была произведена в качестве компенсации за подготовку фигуристки, которая намерена перейти из России в Азербайджан. 

Средства были возвращены за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года. Также Жилина возместила деньги за пошив соревновательных платьев. Общая сумма – около миллиона рублей.

13 мая исполком ФФККР отказал фигуристке, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, в переходе в Азербайджан. По информации «Р-Спорта», Жилина является резидентом этой страны с 2023 года. На турнирах в РФ она не выступала в течение двух лет.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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