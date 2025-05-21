В 33 года умер воспитанник «Металлурга» Кирилл Лебедев. У форварда 99 матчей в КХЛ и 345 – в ВХЛ
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, причиной стала остановка сердца.
«По ходу карьеры нападающий выступал за «Металлург-2», «Стальных Лисов», магнитогорский «Металлург», а также за другие клубы КХЛ и ВХЛ.
Вместе со «Стальными Лисами» Кирилл становился чемпионом МХЛ.
Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Кирилла», – сказано в сообщении пресс-службы магнитогорского клуба.
На уровне КХЛ Лебедев выступал за «Металлург» из Магнитогорска, «Сибирь», «Сочи», новокузнецкий «Металлург» и «Куньлунь». Он провел в лиге 99 матчей и набрал 32 (13+19) очка.
В ВХЛ на счету форварда 345 матчей с учетом плей-офф. Он завершил карьеру после окончания сезона-2021/22. В 2014-м выиграл Кубок Петрова в составе «Сарыарки».