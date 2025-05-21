«Арис» продлил контракт с Кокориным до лета 2026 года: «Ну что сказать. Продолжение следует 💚»

Кипрский «Арис» продлил контракт с Александром Кокориным до лета 2026 года.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды.

Новый контракт рассчитан еще на один год. Ну что сказать. Продолжение следует 💚», – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

34-летний российский форвард выступает за «Арис» Лимасол с сезона-2022/23.

В общей сложности он провел за клуб 92 матча во всех турнирах и набрал 50 (33+17) очков по системе «гол+пас».

Фото: телеграм-канал «Ариса».