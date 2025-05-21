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Вендел остается в «Зените», соглашение с «Ботафого» о трансфере расторгнуто. Игрок вернется в Петербург и начнет подготовку к сезону с командой («СЭ»)

Вендел не покинет «Зенит» – трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто.

В зимнее трансферное окно «Ботафого» выкупил у «Зенита» полузащитника Артура и продал сине-бело-голубым вингера Луиса Энрике. Сообщалось также, что Вендел перейдет в бразильский клуб по окончании сезона.

27-летний полузащитник пропускает конец сезона в Мир РПЛ из-за повреждения.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» и «Ботафого» решили расторгнуть соглашение о трансфере. У владельца «Ботафого» Джона Текстора серьезные финансовые проблемы – клуб вынужден отказываться от многих сделок.

Вендел вернется в Петербург и продолжит восстановление в расположении сине-бело-голубых. Он остается на контракте с петербуржцами и начнет подготовку к сезону вместе с командой.

В сезоне-2024/25 Вендел провел 22 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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