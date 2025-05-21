Вагнер Лав считает свою карьеру в РПЛ лучше, чем у Промеса: «У Квинси три титула, а у меня больше десяти. Чья история красивее? Этим все сказано»
Вагнер Лав считает, что провел отрезок карьеры в России лучше Квинси Промеса.
– Кто круче как легионер РПЛ, вы или Промес?
– Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти.
Соответственно, чья история красивее – моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», – сказал экс-форвард ЦСКА.
Вагнер Лав выиграл 14 трофеев в составе армейцев: 13 в России и Кубок УЕФА в 2005 году. У Промеса три трофея со «Спартаком»: победа в РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура33415 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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