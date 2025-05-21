Станковича в «Спартаке» может сменить Схройдер из дубайского «Аль-Насра». Клуб уже связывался с тренером из Нидерландов (Legalbet)
Тренер «Аль-Насра» может сменить Деяна Станковича в «Спартаке».
«Спартак» рассматривает кандидатуры на случай ухода Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды по окончании сезона.
Как сообщает Legalbet, в шорт-лист красно-белых входит Алфред Схройдер, возглавляющий дубайский «Аль-Наср». Москвичи уже связывались с 52-летним тренером из Нидерландов по поводу потенциального сотрудничества.
Схройдер тренирует «Аль-Наср» с 2023 года. Команда сейчас занимает 6-е место в таблице лиги ОАЭ.
Ранее он возглавлял «Аль-Айн» из ОАЭ, «Аякс», «Брюгге», с которым выиграл свой пока единственный трофей (золото в сезоне-2021/22), «Твенте», «Хоффенхайм», а также был ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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