Станковича в «Спартаке» может сменить Схройдер из дубайского «Аль-Насра». Клуб уже связывался с тренером из Нидерландов (Legalbet)

Тренер «Аль-Насра» может сменить Деяна Станковича в «Спартаке».

«Спартак » рассматривает кандидатуры на случай ухода Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды по окончании сезона.

Как сообщает Legalbet, в шорт-лист красно-белых входит Алфред Схройдер , возглавляющий дубайский «Аль-Наср ». Москвичи уже связывались с 52-летним тренером из Нидерландов по поводу потенциального сотрудничества.

Схройдер тренирует «Аль-Наср» с 2023 года. Команда сейчас занимает 6-е место в таблице лиги ОАЭ.

Ранее он возглавлял «Аль-Айн» из ОАЭ, «Аякс», «Брюгге», с которым выиграл свой пока единственный трофей (золото в сезоне-2021/22), «Твенте», «Хоффенхайм», а также был ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне».