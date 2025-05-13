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  • Анчелотти возглавит сборную Бразилии, Мирра в 1/4 финала, покер Боселли, «слава богу» в переговорах арбитров класико, «Спартак» обратился в ЭСК после дерби и другие новости
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Анчелотти возглавит сборную Бразилии, Мирра в 1/4 финала, покер Боселли, «слава богу» в переговорах арбитров класико, «Спартак» обратился в ЭСК после дерби и другие новости

1. Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной. Карло будет получать 10 млн евро в год, бонус за победу на ЧМ – 5 млн. В «Реале» итальянца сменит Алонсо – новый тренер возглавит «Мадрид» на клубном ЧМ.

2. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 5:2. Боселли сделал покер, у вратаря Медведева ассист. Благодаря этой победе нижегородцы избежали прямого выбывания из РПЛ. С «Факелом» в зоне вылета будут «Оренбург» либо «Ахмат».

3. Кубок Стэнли. «Каролина» повела 3-1 в серии с «Вашингтоном», выиграв 4-й матч – 5:2. Овечкин забил 77-й гол в плей-офф в карьере (вышел на 12-е место в истории) и 974-й в сумме с регуляркой (до рекорда Гретцки осталось 42), Свечников поразил пустые ворота (7-й гол в текущем плей-офф).

4. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала турнира в Риме. Также до этой стадии дошли Соболенко, Циньвэнь Чжэн, Гауфф, Паолини, Свитолина. У мужчин в четвертый круг пробились Рууд, Синнер, Серундоло, Хуркач, де Минаур, Пол, Меньшик.

5. НБА. 39+12 от Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» и повести 3-1 в серии, форвард «Селтикс» Тейтум получил травму

«Даллас» получил общий 1-й выбор на драфте и возможность заполучить Купера Флэгга, выиграв лотерею при 1,8% шансов на успех. 

6. «Аталанта» обыграла «Рому» (2:1) и гарантировала себе третье место в Серии А. Команда Гасперини в пятый раз сыграет в Лиге чемпионов – до него клуб не выступал в этом турнире.

7. «Спартак» обратился в ЭСК после игры с «Динамо»: «По эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса на 81-й».

Тем временем КДК рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо» – он получил желтую, похлопал арбитру и потряс рукой, а также пропустил пресс-конференцию. При этом комитет не сможет дисквалифицировать тренера, только оштрафовать.

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9. Реплику «слава богу» при отмене гола Фермина в класико произнес судья Мунуэра на ВАР. СТА объяснил, что арбитр выразил облегчение, что ему удалось помочь Эрнандесу Эрнандесу в поле.

10. «ПСЖ» потребовал отменить арест 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе и заявил, что Килиан сам должен клубу 98 млн.

11. Ханси Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение с тренером подпишут и объявят официально.

12. Елена Исинбаева накопила долг по коммунальным услугам на сумму более 400 тысяч рублей, утверждает SHOT.

13. У «Манчестер Юнайтед» не будет парада в случае победы в ЛЕ – в отличие от «Тоттенхэма». Манкунианцы ограничатся барбекю на базе.

14. Войчех Шченсны заявил, что «Барселона» предложила ему продлить контракт: «Большинство решений дома принимает жена – не стыжусь этого. Футбольные решения – на мне. Но это необычная ситуация».

15. Козел напал на велогонщика в пелотоне «Джиро-д’Италия».

Цитаты дня.

Яна Рудковская: «Саша Плющенко искренне любит фигурное катание. Выберет что-то другое – слова не скажем. На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»

Дмитрий Гафин: «У «Динамо» лучший стадион страны. В России много хороших арен, городов, но Москва и наш стадион стоят особняком»

Жорже Мендеш: «Ямаль заслужил «Золотой мяч». Он лучший футболист сезона – это совершенно очевидно»

Авербух о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Алиночка прекрасная, подхватила нас. Ляпы – это очень мило, заставляет о себе говорить»

Семшов про РПЛ: «Тренируют те, кто не играл и видел это из космоса, пассажиры убивают наш футбол. Другое дело – Станкович. Абаскаль готов вернуться – ты что, мальчик, попутал?»

Moneyken об Инстасамке в Chertanovo: «Она тоже решает, кто играет. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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