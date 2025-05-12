Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной: «Величайший тренер в истории возглавит крупнейшую сборную на планете»

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Об этом объявила Бразильская футбольная конфедерация (CBF).

«Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии – больше чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале.

Он величайший тренер в истории, а теперь он возглавит крупнейшую сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», – заявил глава CBF Эдналдо Родригес.

Анчелотти начнет работу с командой уж в июньских матчах с Эквадором и Парагваем и будет руководить сборной до ЧМ-2026.

Сообщалось , что 65-летний специалист покинет «Реал» после последней игры сезона Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и приступит к работе с национальной командой 26 мая.

Карло станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии .

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо написал, что Хаби Алонсо заключил контракт с «Мадридом » и сменит Анчелотти.