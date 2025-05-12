Елена Исинбаева накопила долг по коммунальным услугам на сумму более 400 тысяч рублей (SHOT)
Елена Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на на телеграм-канал SHOT. По информации источника, экс-легкоатлетка второй год не платит за жилищно-коммунальные услуги в двух московских квартирах – в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория».
Также продолжает расти долг Исинбаевой по налогам, в настоящее время он составляет более 1,672 млн рублей.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, рекордсменка мира. Сейчас она живет в Испании, в январе 2025 года приезжала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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