«Аталанта» в 5-й раз сыграет в ЛЧ. До Гасперини клуб не выступал в этом турнире
«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Джан Пьеро Гасперини благодаря победе над «Ромой» (2:1) в 36-м туре обеспечила себе место в зоне ЛЧ по итогам чемпионата Италии. Она набрала 71 очко и уже не опустится ниже третьей строчки.
Бергамаски попали в ЛЧ в пятый раз в истории, все – под руководством Гасперини. Впервые они играли в этом турнире в сезоне-2019/20.
Ранее от Италии в Лигу чемпионов вышли «Наполи» и «Интер».
Опубликовал: Александр Суряев
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