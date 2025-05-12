«Аталанта» в 5-й раз сыграет в ЛЧ. До Гасперини клуб не выступал в этом турнире

«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Джан Пьеро Гасперини благодаря победе над «Ромой» (2:1) в 36-м туре обеспечила себе место в зоне ЛЧ по итогам чемпионата Италии. Она набрала 71 очко и уже не опустится ниже третьей строчки.

Бергамаски попали в ЛЧ в пятый раз в истории, все – под руководством Гасперини. Впервые они играли в этом турнире в сезоне-2019/20.

Ранее от Италии в Лигу чемпионов вышли «Наполи» и «Интер».