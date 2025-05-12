«Слава богу» произнес неизвестный голос в переговорах арбитров при отмене гола Фермина в класико с «Реалом». Эрнандес Эрнандес сказал: «Рука явно поднята. Я отменяю гол»
11 мая «Барселона» обыграла «Реал» (4:3) в класико в 35-м туре Ла Лиги.
На пятой добавленной ко второму тайму минуте Фермин Лопес забил пятый гол каталонцев. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес отменил гол после просмотра видеоповтора, увидев, что во время голевой атаки «Барселоны» мяч попал в руку Фермину в борьбе с Федерико Вальверде.
RFEF (Королевская федерация футбола Испании) опубликовала детали разговора арбитров по поводу данного эпизода.
Хуан Мартинес Мунуэра (арбитр на ВАР): «Послушай меня, Алекс. Мы только увидели попадание мяча в руку, понятно? Подойди, посмотри, пожалуйста».
Неизвестный голос: «[Рука] поднята, слава богу. Да, точно».
Алехандро Эрнандес Эрнандес: «Мяч попал в руку, да. Дайте мне полный обзор, чтобы я мог увидеть все действия. Хорошо, отлично, рука явно поднята. Я отменяю гол».
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