«Слава богу» произнес неизвестный голос в переговорах арбитров при отмене гола Фермина в класико с «Реалом». Эрнандес Эрнандес сказал: «Рука явно поднята. Я отменяю гол»

Опубликованы переговоры ВАР в эпизоде с отмененным голом Фермина Лопеса.

11 мая «Барселона» обыграла «Реал» (4:3) в класико в 35-м туре Ла Лиги.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте Фермин Лопес забил пятый гол каталонцев. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес отменил гол после просмотра видеоповтора , увидев, что во время голевой атаки «Барселоны» мяч попал в руку Фермину в борьбе с Федерико Вальверде.

RFEF (Королевская федерация футбола Испании) опубликовала детали разговора арбитров по поводу данного эпизода.

Хуан Мартинес Мунуэра (арбитр на ВАР): «Послушай меня, Алекс. Мы только увидели попадание мяча в руку, понятно? Подойди, посмотри, пожалуйста».

Неизвестный голос: «[Рука] поднята, слава богу. Да, точно».

Алехандро Эрнандес Эрнандес: «Мяч попал в руку, да. Дайте мне полный обзор, чтобы я мог увидеть все действия. Хорошо, отлично, рука явно поднята. Я отменяю гол».