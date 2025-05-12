«Пари НН» избежал прямого выбывания из РПЛ. С «Факелом» в зоне вылета будут «Оренбург» либо «Ахмат»

«Пари НН» уже не вылетит из Мир РПЛ напрямую.

Команда Виктора Гончаренко сегодня разгромила «Крылья Советов» (5:2) в 28-м туре.

Нижегородцы набрали 26 очков и занимают 13-ю строчку, уступая «Химкам» по дополнительным показателям. Ниже расположились «Ахмат » (24 балла), «Оренбург » (19) и «Факел » (16).

Таким образом, «Пари НН » финиширует не ниже 14-го места, находящегося в зоне стыковых матчей.