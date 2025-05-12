«Пари НН» избежал прямого выбывания из РПЛ. С «Факелом» в зоне вылета будут «Оренбург» либо «Ахмат»
«Пари НН» уже не вылетит из Мир РПЛ напрямую.
Команда Виктора Гончаренко сегодня разгромила «Крылья Советов» (5:2) в 28-м туре.
Нижегородцы набрали 26 очков и занимают 13-ю строчку, уступая «Химкам» по дополнительным показателям. Ниже расположились «Ахмат» (24 балла), «Оренбург» (19) и «Факел» (16).
Таким образом, «Пари НН» финиширует не ниже 14-го места, находящегося в зоне стыковых матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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