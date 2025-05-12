«ПСЖ» потребовал отменить арест 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе и заявил, что Килиан сам должен клубу 98 млн
Напомним, в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
В апреле на счетах «ПСЖ» по решению суда было арестовано 55 млн евро – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе.
RMC Sport сообщает, что в понедельник «ПСЖ» подал иск в суд с требованием отменить арест денег на счетах клуба. На слушаниях юристы клуба заявили, что Мбаппе не представил очевидных доказательств долга клуба перед ним.
Также сторона клуба в суде заявила, что Мбаппе сам должен клубу 98 млн евро. В «ПСЖ» считают, что задолженность форварда образовалась в результате тактики «затягивания», причинившей вред клубу.
«Цель не в том, чтобы получить 98 млн евро, а в том, чтобы показать: если он должен нам деньги, его требование необоснованно», – заявил адвокат «ПСЖ» Рено Семерджян.
Ожидается, что разбирательства продолжатся 26 мая.
Мбаппе обратится в УЕФА из-за отказа «ПСЖ» выплачивать ему долг в 55 млн евро. Адвокат Килиана считает, что клуб могут исключить из ЛЧ, если вину докажут
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