Жорже Мендеш: «Ямаль заслужил «Золотой мяч». Он лучший футболист сезона – это совершенно очевидно»
Жорже Мендеш считает, что Ламин Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч».
В этом сезоне 17-летний вингер «Барселоны» забил 16 голов и сделал 24 передачи в 52 матчах во всех турнирах.
«Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч» в этом году. Он был лучшим игроком в мире в этом сезоне – это совершенно очевидно.
Уровень Ламина достоин «Золотого мяча», – сказал представитель футболиста Жорже Мендеш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости