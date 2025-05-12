Жорже Мендеш: «Ямаль заслужил «Золотой мяч». Он лучший футболист сезона – это совершенно очевидно»

Жорже Мендеш считает, что Ламин Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне 17-летний вингер «Барселоны» забил 16 голов и сделал 24 передачи в 52 матчах во всех турнирах.

«Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч » в этом году. Он был лучшим игроком в мире в этом сезоне – это совершенно очевидно.

Уровень Ламина достоин «Золотого мяча», – сказал представитель футболиста Жорже Мендеш .