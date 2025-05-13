32

Первый пик драфта НБА – у «Далласа». Их шанс на него составлял 1,8%

Сегодня состоялась лотерея драфта НБА.

Первый выбор драфта (и возможность выбрать звезду Дьюка Купера Флэгга) оказался у «Мэвс». У «Далласа» было 1,8% шанса, это четвертая минимальная вероятность выигрыша с 1985 года, когда появилась лотерея.

За всю историю клуба «Даллас» никогда не выбирал под 1-м номером.

«Ужасно рад за болельщиков «Мэвс». Это будет нечто особенное. Не могу дождаться того момента, когда я вернусь в Даллас», – сказал управляющий клуба Рик Уэлтс.

Драфт-пики распределены следующим образом:

1. «Даллас»

2. «Сан-Антонио»

3. «Филадельфия»

4. «Шарлотт»

5. «Юта»

6. «Вашингтон»

7. «Новый Орлеан»

8. «Бруклин»

9. «Торонто»

10. «Хьюстон»

11. «Портленд»

12. «Чикаго»

13. «Атланта»

14. «Сан-Антонио»

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
logoдрафт НБА
logoДаллас
logoНБА
logoАтланта
logoСан-Антонио
logoПортленд
logoХьюстон
logoВашингтон
logoЧикаго
logoТоронто
logoБруклин
logoФиладельфия
logoЮта
logoШарлотт
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Нико Харрисон отпраздновал получение 1-го пика на драфте
3 минуты назадВидео
Джейсон Тейтум получил травму в 4-м матче с «Никс»
210 минут назадВидео
Сегодня, 12 мая, пройдет лотерея драфта-2025 НБА
193вчера, 20:44Фото
НБА. Второй раунд плей-офф. Благодаря 39 очкам Брансона «Нью-Йорк» обыграл «Бостон», «Голден Стэйт» принимает «Миннесоту»
245вчера, 21:03
Стивен Эй Смит: «Интересно, какого Майкла Джордана мы увидим на NBC? В жизни он не выбирает выражения, это было бы бесподобно»
9вчера, 19:59
Брайан Уиндхорст: «Клубы НБА давно готовились к переходу Янниса Адетокумбо»
10вчера, 19:44
Маркос Найт получил награду «Лучшему шестому» Единой лиги ВТБ
вчера, 19:20Фото
Шэмс Чарания: «У «Пэйсерс» 8-я с конца платежка, но они любят баскетбол и выкладываются на площадке»
9вчера, 19:09
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 23 очка Тримбла помогли ЦСКА снова обыграть УНИКС
140вчера, 18:51
Чендлер Парсонс: «Джулиус Рэндл играет в защите так же хорошо, как в нападении. Такого еще не было»
вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Анадолу Эфес» нацелился на приобретение Анхеля Дельгадо
вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» крупно обыграл «Виллербан»
вчера, 20:40
Тони Джекири: «Сыграли не так, как хотели, в первой половине. В раздевалке тренер накричал на нас, и пришлось исправляться»
вчера, 20:35
Велимир Перасович: «В каждом матче в начале заключительной четверти мы получаем 3-4 фола, из-за чего не можем защищаться агрессивно»
2вчера, 20:30
Шарунас Ясикявичюс: «Мы знаем, как «Панатинаикос» будет атаковать. Главным фактором будет реализация простых бросков»
вчера, 20:17
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» разгромил «Промитеас»
вчера, 18:53
«Енисей» официально сообщил об уходе Тимофея Герасимова
вчера, 16:15Фото
Джанан Муса присоединится к «Дубаю»
вчера, 15:20
«Олимпиакос» нацелился на подписание Тайсона Уорда в это межсезонье
вчера, 15:05
Форвард «Виртуса» Уилл Клайберн хочет сменить клуб, чтобы бороться за титул чемпиона Евролиги
вчера, 14:53