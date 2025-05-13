Первый пик драфта НБА – у «Далласа». Их шанс на него составлял 1,8%
Сегодня состоялась лотерея драфта НБА.
Первый выбор драфта (и возможность выбрать звезду Дьюка Купера Флэгга) оказался у «Мэвс». У «Далласа» было 1,8% шанса, это четвертая минимальная вероятность выигрыша с 1985 года, когда появилась лотерея.
За всю историю клуба «Даллас» никогда не выбирал под 1-м номером.
«Ужасно рад за болельщиков «Мэвс». Это будет нечто особенное. Не могу дождаться того момента, когда я вернусь в Даллас», – сказал управляющий клуба Рик Уэлтс.
Драфт-пики распределены следующим образом:
1. «Даллас»
2. «Сан-Антонио»
3. «Филадельфия»
4. «Шарлотт»
5. «Юта»
6. «Вашингтон»
7. «Новый Орлеан»
8. «Бруклин»
9. «Торонто»
10. «Хьюстон»
11. «Портленд»
12. «Чикаго»
13. «Атланта»
14. «Сан-Антонио»
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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