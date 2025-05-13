Первый пик драфта НБА – у «Далласа». Их шанс на него составлял 1,8%

Сегодня состоялась лотерея драфта НБА.

Первый выбор драфта (и возможность выбрать звезду Дьюка Купера Флэгга) оказался у «Мэвс». У «Далласа» было 1,8% шанса, это четвертая минимальная вероятность выигрыша с 1985 года, когда появилась лотерея.

За всю историю клуба «Даллас» никогда не выбирал под 1-м номером.

«Ужасно рад за болельщиков «Мэвс». Это будет нечто особенное. Не могу дождаться того момента, когда я вернусь в Даллас», – сказал управляющий клуба Рик Уэлтс.

Драфт-пики распределены следующим образом:

1. «Даллас»

2. «Сан-Антонио»

3. «Филадельфия»

4. «Шарлотт»

5. «Юта»

6. «Вашингтон»

7. «Новый Орлеан»

8. «Бруклин»

9. «Торонто»

10. «Хьюстон»

11. «Портленд»

12. «Чикаго»

13. «Атланта»

14. «Сан-Антонио»