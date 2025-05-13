Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»
– Я сразу тебе хочу вопрос задать...
– А мы на «ты» перешли?
– А че? Я постарше вообще, блин.
– И че? И что, это дает вам право? Давайте я тоже буду к вам панибратски.
– Ну давай, давай, я не обижусь, че ты. Ты лучше объясни, как ты, зная, что у тебя дисквалификация условная и ты можешь получить очень большую, как ты все равно продолжаешь творить то, что ты творишь. Ты три месяца можешь дисквалификации получить, и кто тогда команду тренировать будешь?
– А я должен отвечать? Я работаю так, как считаю нужным, я не собираюсь отвечать.
Я рад, что вы живы и здоровы, Александр, честно. Очень рад этому факту, – сказал главный тренер «Балтики».
Вскоре участники шоу начали обсуждать, продолжит ли Талалаев работу в нынешнем клубе, и Бубнов вновь взял слово.
– Андрей Викторович, а уверенность у вас самого есть, что вы останетесь тренером? Ваша и вашего тренерского штаба.
– Александр, вы хоть раз делали попытку быть тренером? Уверенность...
– Вы же только что сказали, что уверенность всегда была, однако вас уже из стольких клубов убирали.
– Александр, или вы перестанете бросать реплики, если ждете ответ, или я просто перестану реагировать на ваши замечания.
Вы сформулировали вопрос. Уверенность, что я останусь тренером, она у меня есть, когда я получил тренерскую лицензию. В отличие от вас, который пробовал несколько раз.
– А, вот так вот. У вас еще тренерской лицензии нет, да?
– Все, или заткните его, или мы закончим.
– Ты сам заткнись, елки. Говоришь очень много, – ответил Бубнов.
Когда экс-защитнику сборной СССР напомнили, что он в эфире, Александр отреагировал: «А че он оскорбляет, кто он такой? А че он «заткнись» сказал?»
Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»
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