Анчелотти будет получать 10 млн евро в год в сборной Бразилии. Бонус за победу на ЧМ – 5 млн

Карло Анчелотти будет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных.

По сведениям Globo Esporte, итальянец в Бразилии будет получать 10 млн евро в год. Примерно столько же он зарабатывает в «Реале».

В случае победы на чемпионате мира 2026 года Анчелотти получит еще 5 млн в виде премии.

О назначении 65-летнего специалиста на должность главного тренера сборной Бразилии было объявлено сегодня.