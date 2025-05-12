Анчелотти будет получать 10 млн евро в год в сборной Бразилии. Бонус за победу на ЧМ – 5 млн
Карло Анчелотти будет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных.
По сведениям Globo Esporte, итальянец в Бразилии будет получать 10 млн евро в год. Примерно столько же он зарабатывает в «Реале».
В случае победы на чемпионате мира 2026 года Анчелотти получит еще 5 млн в виде премии.
О назначении 65-летнего специалиста на должность главного тренера сборной Бразилии было объявлено сегодня.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости