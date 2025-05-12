Шченсны заявил, что «Барселона» предложила ему продлить контракт: «Большинство решений дома принимает жена – не стыжусь этого. Футбольные решения – на мне. Но это необычная ситуация»
Об этом заявил сам 35-летний голкипер.
«Не скрываю, что мне предложили подписать новое соглашение на два года. Но мне нужно обсудить это вместе с семьей – что для нас будет лучше.
Я должен сделать это ради своей семьи, ради своей жены, и принять решение вместе. Сейчас решения нет.
Большинство решений дома принимает моя жена, и я этого нисколько не стыжусь.
Футбольные решения я беру на себя, но это очень необычная ситуация, поскольку мы были полны решимости приехать сюда на год, чтобы попытаться осуществить свои мечты, а затем вернуться и играть в гольф.
Я приму решение в ближайшие несколько недель. Есть логистические аспекты, учеба, переезд и так далее. Сейчас я наслаждаюсь тем, что происходит, и не задаюсь вопросом, останусь ли я здесь или нет», – сказал Войчех Шченсны.
В этом сезоне вратарь провел 14 матчей в Ла Лиге, из которых семь сыграл на ноль.
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