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  • Moneyken об Инстасамке в Chertanovo: «Она тоже решает, кто играет. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man»
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Moneyken об Инстасамке в Chertanovo: «Она тоже решает, кто играет. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man»

Moneyken рассказал, кто выбирает состав Chertanovo на матчи Winline Медиалиги.

«Буду играть, сто процентов. Не успел пройти углубленное медицинское обследование.

Даша (Инстасамка) тоже решает, кто играет. Это тоже проходит через согласование с ней. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man. Rich Witch вайб», – сказал владелец Chertanovo.

Супруг Инстасамки Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет.

Вышли под трек Инстасамки, Moneyken молился на игроков. Дебют Chertanovo в Медиалиге

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Дымоход
logoChertanovo
logoWinline Медиалига
«Moneyken» Олег Еропкин
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