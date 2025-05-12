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  • Семшов про РПЛ: «Тренируют те, кто не играл и видел это из космоса, пассажиры убивают наш футбол. Другое дело – Станкович. Абаскаль готов вернуться – ты что, мальчик, попутал?»
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Семшов про РПЛ: «Тренируют те, кто не играл и видел это из космоса, пассажиры убивают наш футбол. Другое дело – Станкович. Абаскаль готов вернуться – ты что, мальчик, попутал?»

Игорь Семшов выразил недовольство работой иностранных тренеров в РПЛ.

«Мы сейчас смотрели игру «Барселона» – «Реал». Это космос! По-другому не скажу. Там все поставлено на уровне футбола. Там тренируют топовые специалисты, там играют топовые футболисты.

А у нас тренируют те, кто никогда в футбол даже не играл и видел это из космоса. Почему эти специалисты, которые у нас, не востребованы у себя, если они считаются достаточно хорошего уровня? Потому что их никто не знает, и никогда они не будут тренировать команды чемпионата России.

А здесь они по каким-то причинам, по каким-то, может, связям залезают, пытаются на уши сесть, пытаются влезть, что-то рассказывать. Мне жалко наш футбол, скажу честно.

Я считаю, что, конечно, нужно это как-то менять, нужно доверять своим. У нас некоторые заслуженные в футболе люди. Им почему-то не доверяют.

Заезженная фраза: «Опыта нет». Давайте начнем с опытом Слишковича. Какой у него опыт? Десять игр в Премьер-лиге? И его ставят тренером.

Деограсия, какой опыт? Нулевой. Какой опыт у Артиги? Нулевой. Абаскаль, какой опыт? Детско-юношескую школу или там молодежную команду «Базеля» тренировал в Швейцарии. Но его ставят в «Спартак»! Народную команду, у которой есть уровень. Другое дело – Станкович.

Уровень футболиста, тренером поработал. Удачно, неудачно. В Италии, в Сербии поработал. Я могу понять. И сама фигура Станковича говорит о многом.

А вот эти пассажиры, по-другому я не могу сказать, которые приходят, убивают наш футбол, и потом сидят, ждут предложений, что их еще могут позвать.

Тот же Абаскаль где-то заявил, что он готов вернуться в Россию. Ты что, мальчик? Ты попутал? Куда ты вернешься?

Поэтому надо уважать наш футбол, наш чемпионат. А то мы его опускаем на уровень какой-то третьей десятки и даже ниже», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Игорь Семшов: «Абаскаль, Деограсия, Артига – нонсенс российского футбола. Такие тренеры гробят, уничтожают и опускают уровнем ниже наш футбол. Мостовой прав, что Слишкович – второй Абаскаль»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoИгорь Семшов
logoВладимир Слишкович
logoДеян Станкович
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДавид Деограсия
logoФранк Артига
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