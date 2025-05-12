Рим (WTA). 4-й круг. Шнайдер играет с Мертенс, Мирра Андреева встретится с Таусон, Соболенко – с Костюк, Гауфф – с Радукану, Осака выбыла
Мирра Андреева сыграет с Кларой Таусон за выход в четвертьфинал в Риме.
Диана Шнайдер борется с Элизой Мертенс.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL D’Italia
Рим, Италия
6 – 18 мая 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 6 009 593 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости