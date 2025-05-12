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  • Рим (WTA). 4-й круг. Шнайдер играет с Мертенс, Мирра Андреева встретится с Таусон, Соболенко – с Костюк, Гауфф – с Радукану, Осака выбыла
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Рим (WTA). 4-й круг. Шнайдер играет с Мертенс, Мирра Андреева встретится с Таусон, Соболенко – с Костюк, Гауфф – с Радукану, Осака выбыла

Мирра Андреева сыграет с Кларой Таусон за выход в четвертьфинал в Риме.

Диана Шнайдер борется с Элизой Мертенс.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

6 – 18 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 6 009 593 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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