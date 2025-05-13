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Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

Александр Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» реализовал большинство в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:5, 1-3).

39-летний форвард забил 77-й гол в рамках плей-офф НХЛ в 160 играх.

Ранее в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярных чемпионатов (897 в 1491 игре против 894 в 1487). В плей-офф у Гретцки 122 шайбы в 208 играх.

Таким образом, по сумме двух турниров на счету канадца 1016 шайб в 1695 играх – это рекорд НХЛ. Овечкин идет на втором месте – 974 шайбы в 1651 матче.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Овечкин
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
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