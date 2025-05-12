Боселли сделал покер в матче с «Крыльями». Третий гол – с паса Медведева, у вратаря «Пари НН» 2-й ассист в сезоне

Хуан Мануэль Боселли сделал покер в игре с «Крыльями Советов».

Вингер «Пари НН » начал матч 28-го тура Мир РПЛ в стартовом составе и отличился на 16-й, 44-й и 2-й добавленной к первому тайму минутах. На 76-й Боселли забил четвертый гол.

Третий гол уругваец забил после передачи голкипера Никиты Медведева . У вратаря теперь два голевых паса в текущем чемпионате, первый был 3 ноября 2024 года в матче против «Ахмата».

Подробно со статистикой Боселли , сделавшего первый покер в карьере, можно ознакомиться здесь , Медведева – тут .