«Спартак» обратился в ЭСК после игры с «Динамо»: «По эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса на 81-й»
«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию после игры с «Динамо» (0:2).
«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», – сообщила пресс-служба красно-белых.
Игру 28-го тура обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Сухого.
Мяч попал в руку Касереса в штрафной «Динамо» – Сухой не дал пенальти «Спартаку». Станкович получил желтую за возмущение, тренер похлопал арбитру и потряс рукой
Экс-судья Федотов о попадании мяча в руку Касересу в штрафной «Динамо»: «Все чисто. Игрок убирал руку вниз, она не отставлена в сторону, расслаблена. Нормальный игровой момент»
Опубликовал: Александр Суряев
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