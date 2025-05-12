У «МЮ» не будет парада в случае победы в ЛЕ – в отличие от «Тоттенхэма». Манкунианцы ограничатся барбекю на базе
«Манчестер Юнайтед» не собирается праздновать возможную победу в ЛЕ с размахом.
Команда Рубена Аморима в решающем матче встретится с «Тоттенхэмом».
The Times пишет, что в случае победы манкунианцы не станут организовывать парад и разъезжать на автобусе по городу. Джим Рэтклифф, совладелец клуба, планирует ограничиться барбекю на базе.
Отмечается, что такое решение связано с плотным графиком: через несколько дней после финала Лиги Европы, назначенного на 21 мая, «МЮ» предстоит сыграть в АПЛ, а сразу после этого команда отправится в турне.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» организовывал парад в связи с победой в АПЛ в 2013 году. Праздновать успех вышло порядка 100 000 человек.
«Тоттенхэм» в случае завоевания трофея собирается устроить парад перед игрой с «Брайтоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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