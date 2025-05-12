У «МЮ» не будет парада в случае победы в ЛЕ – в отличие от «Тоттенхэма». Манкунианцы ограничатся барбекю на базе

«Манчестер Юнайтед» не собирается праздновать возможную победу в ЛЕ с размахом.

Команда Рубена Аморима в решающем матче встретится с «Тоттенхэмом ».

The Times пишет, что в случае победы манкунианцы не станут организовывать парад и разъезжать на автобусе по городу. Джим Рэтклифф , совладелец клуба, планирует ограничиться барбекю на базе.

Отмечается, что такое решение связано с плотным графиком: через несколько дней после финала Лиги Европы , назначенного на 21 мая, «МЮ» предстоит сыграть в АПЛ, а сразу после этого команда отправится в турне.

В последний раз «Манчестер Юнайтед » организовывал парад в связи с победой в АПЛ в 2013 году. Праздновать успех вышло порядка 100 000 человек.

«Тоттенхэм» в случае завоевания трофея собирается устроить парад перед игрой с «Брайтоном».