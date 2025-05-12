  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЧМ-2025. США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция встретится с Финляндией, Чехия против Дании
Live
34

ЧМ-2025. США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция встретится с Финляндией, Чехия против Дании

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция будет противостоять ФинляндииЧехия встретится с Данией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Харламова. Финал. МХК «Спартак» сыграет со «СКА-1946» в 1-м матче серии
1024 минуты назад
Максим Сушинский: «Ночная лига – любительская, вклад в основной хоккей она не вносит, только популяризирует. Там люди в возрасте, в профессионалы никто выйти не сможет»
329 минут назад
Агент Толчинского о переходе игрока из СКА в «Ак Барс»: «Ерунда, очередной вброс. Со мной никто не связывался, с ним тоже»
339 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Спасибо Путину, что поддержал создание Ночной лиги – Шойгу предложил это от лица легенд хоккея. Потанин и «Норникель» вкладывают большие средства в ее развитие»
1850 минут назад
Каменев об отстранении из-за допинга: «Все в руках юристов и агентов – они этим занимаются. До 1 июня не могу ничего сказать»
сегодня, 14:29
Кожевников о Гру: «Узнал про зарплату Буше в Омске – тут же тоска по родине. «Трактор» уже на скользкой дорожке «Авангарда», до сих пор не отошедшего после Хартли»
18сегодня, 14:02
Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»
22сегодня, 13:25
Карбери о 0+0 у Овечкина за 3 матча: «Его тройка зависит от моментов со входа в зону, а с «Каролиной» таких шансов будет немного. Они просто должны продолжать работать»
7сегодня, 12:58
Толчинский покинет СКА, несмотря на контракт до 2028 года. 30-летний форвард может перейти в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)
57сегодня, 12:20
Кожевников о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «В «бей-беги» Буше он обречен на мучения. «Сибирь», выменяйте Владимира – при правильном тренере он способен под 100 очков набрать»
30сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о Шабанове: «Хоккеист уровня НХЛ, он там хорошо заиграет. Максим тащит «Трактор», пока видится самым ценным игроком плей-офф»
112 минут назад
«Сочи» продлил контракт с Биттеном на год. У форварда 10+4 в 30 матчах за клуб
сегодня, 14:15
НХЛ разъяснила, почему был засчитан гол Петровича ногой «Виннипегу»: «Хеллибак направил шайбу в свои ворота – решение судьи на льду было подтверждено»
2сегодня, 13:47Видео
Максим Шабанов: «Мой кумир – Чистов. Игрок с классным катанием и золотыми руками, с великолепным видением площадки»
5сегодня, 13:13
Флери об участии в ЧМ: «Надеть свитер сборной Канады – великолепный опыт и большая честь. Играть с этими ребятами очень весело, я постараюсь максимально насладиться»
2сегодня, 12:36
Илья Воробьев о Кубке Гагарина: «Плей-офф – это в большей степени вратарь. В КХЛ лишь «Салават» с молодым Радуловым и Козловым побеждал без феноменальной игры голкипера»
4сегодня, 12:07
Якубов покинул пост спортивного директора «Лады». Сообщалось, что он может вернуться в «Ак Барс»
сегодня, 09:58
Карпухин о «Тракторе»: «Очень рад за ребят и за клуб. Челябинск живет хоккеем – люди заслужили вживую увидеть финал Кубка Гагарина»
2сегодня, 08:45
Бенн – 3-й игрок в истории «Далласа» и «Норт Старс» с 80+ очками в плей-офф за карьеру. Он обошел Бротена, рекорд у Модано (145)
2сегодня, 07:25
Мэттьюс про 0 голов в серии с «Флоридой»: «Немного не везет. Шансы у меня были, нужно лучше их использовать. Я хочу забивать»
4сегодня, 06:55