ЧМ-2025. США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция встретится с Финляндией, Чехия против Дании
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.
США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция будет противостоять Финляндии, Чехия встретится с Данией.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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