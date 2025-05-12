Матч окончен
«Пари НН» разгромил «Крылья» – 5:2! Боссели сделал покер, у вратаря Медведева ассист
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) в 28-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вячеслав Грулев открыл счет на 9-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил на 16-й. На 44-й Боселли оформил дубль, забив с пенальти, а в добавленное к первому тайму времени форвард «Пари НН» сделал хет-трик с передачи вратаря Никиты Медведева.
Иван Олейников отыграл один мяч в конце тайма. Владислав Шитов забил на 65-й. На 76-й Боселли оформил покер, снова реализовав пенальти.
Премьер-лига. 28 тур
12 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
Завершен
5 - 2
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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