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«Пари НН» разгромил «Крылья» – 5:2! Боссели сделал покер, у вратаря Медведева ассист

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вячеслав Грулев открыл счет на 9-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил на 16-й. На 44-й Боселли оформил дубль, забив с пенальти, а в добавленное к первому тайму времени форвард «Пари НН» сделал хет-трик с передачи вратаря Никиты Медведева. 

Иван Олейников отыграл один мяч в конце тайма. Владислав Шитов забил на 65-й. На 76-й Боселли оформил покер, снова реализовав пенальти.

Премьер-лига. 28 тур
12 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Завершен
5 - 2
-xG-
Крылья Советов
Матч окончен
Кастильо
90’
+3’
90’
+2’
Сергеев   Бобер
Агапов   Крашевский
88’
Каккоев   Калинский
88’
85’
Рассказов   Бабаев
81’
Иванисеня
  Боселли
76’
Грулев   Кастильо
70’
65’
  Шитов
Александров   Карапузов
64’
Трошечкин   Магкеев
64’
61’
Бейл   Гагнидзе
61’
Бабкин   Иванисеня
Трошечкин
59’
55’
Бейл
51’
Зиньковский
46’
Гапонов   Шитов
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Олейников
  Боселли
45’
+1’
  Боселли
44’
43’
Евгеньев
  Боселли
16’
  Грулев
9’
Пари НН
Медведев, Агапов, Эктов, Карич, Гоцук, Александров, Трошечкин, Майга, Каккоев, Грулев, Боселли, Лукьянов, Кошкин, Магкеев, Крашевский, Шнапцев, Чистяков, Кастильо, Калинский, Карапузов, Ермаков, Весино
Запасные: Кошкин, Шнапцев, Ермаков, Александров, Грулев, Весино, Агапов, Каккоев, Трошечкин, Лукьянов, Чистяков
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Зиньковский, Бабкин, Рассказов, Фернандо, Олейников, Сергеев, Фролов, Овсянников, Ежов, Грибакин, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Шитов, Бабаев, Игнатенко
Запасные: Кошкин, Шнапцев, Ермаков, Александров, Грулев, Весино, Агапов, Каккоев, Трошечкин, Лукьянов, Чистяков
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
онлайны
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Грулев
logoХуан Мануэль Боселли
logoИван Олейников
logoНикита Медведев
logoВладислав Шитов
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