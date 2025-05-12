«Пари НН» разгромил «Крылья» – 5:2! Боссели сделал покер, у вратаря Медведева ассист

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вячеслав Грулев открыл счет на 9-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил на 16-й. На 44-й Боселли оформил дубль, забив с пенальти, а в добавленное к первому тайму времени форвард «Пари НН» сделал хет-трик с передачи вратаря Никиты Медведева.

Иван Олейников отыграл один мяч в конце тайма. Владислав Шитов забил на 65-й. На 76-й Боселли оформил покер , снова реализовав пенальти.

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