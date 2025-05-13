НБА. Второй раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» дома постарается не дать «Бостону» вернуть преимущество домашней площадки. «Голден Стэйт» попробует сравнять счет с «Миннесотой».
Второй раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1.
«Миннесота» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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