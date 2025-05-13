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НБА. Второй раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» дома постарается не дать «Бостону» вернуть преимущество домашней площадки. «Голден Стэйт» попробует сравнять счет с «Миннесотой».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1.

«Миннесота» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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