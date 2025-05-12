КДК рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо» – он получил желтую, похлопал арбитру и потряс рукой, а также пропустил пресс-конференцию. Тренер «Спартака» приглашен на заседание
11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.
На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался. Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой.
Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.
«По итогам матчам «Динамо» – «Спартак» рассмотрим тот факт, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью. Это нарушение технического регламента.
Также футбольный клуб «Спартак» не обеспечил проход игроков через микст-зону – это нарушение регламента.
По материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Он приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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