Дмитрий Гафин: «У «Динамо» лучший стадион страны. В России много хороших арен, городов, но Москва и наш стадион стоят особняком»
Дмитрий Гафин назвал «ВТБ Арену» лучшим стадионом России.
«В России много хороших стадионов, городов, но Москва и наш стадион стоят особняком. У нас самый лучший стадион страны», – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Открытие футбольной части «ВТБ Арены» состоялось в 2019 году. Во время матчей стадион вмещает 25 716 человек.
В 2025 году сборная России провела на домашнем стадионе «Динамо» товарищеские матчи против Гренады и Замбии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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