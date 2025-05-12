Дмитрий Гафин: «У «Динамо» лучший стадион страны. В России много хороших арен, городов, но Москва и наш стадион стоят особняком»

Дмитрий Гафин назвал «ВТБ Арену» лучшим стадионом России.

«В России много хороших стадионов, городов, но Москва и наш стадион стоят особняком. У нас самый лучший стадион страны», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».

Открытие футбольной части «ВТБ Арены» состоялось в 2019 году. Во время матчей стадион вмещает 25 716 человек.

В 2025 году сборная России провела на домашнем стадионе «Динамо» товарищеские матчи против Гренады и Замбии.