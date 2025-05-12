Козел напал на велогонщика в пелотоне «Джиро-д’Италия»
Козел выбежал на трассу во время третьего этапа веломногодневки «Джиро-д’Италия».
Маршрут гонки проходил через албанскую Влеру. Животное направилось в сторону пелотона и в прыжке попыталось атаковать новозеландца Диона Смита из команды Intermarche–Wanty. Спортсмен увернулся, заехав на обочину, после чего козел убежал в сторону скалы.
«Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз.
Албания великолепна, на юге очень красиво. Они действительно хорошо справились [с проведением соревнований], мне понравилось. Это новый опыт – надо лишь следить за козами!» – сказал Смит, занявший в гонке 124-е место.
Intermarche–Wanty опубликовала в соцсети фрагмент из трансляции «Джиро».
Скриншоты: видео на странице Intermarche–Wanty.
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