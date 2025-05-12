Алонсо подпишет контракт с «Реалом» до 2028-го. Новый тренер возглавит клуб на КЧМ (Фабрицио Романо)
Хаби Алонсо заключит контракт с «Реалом» до 2028 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны окончательно согласовали сделку.
Новый главный тренер возглавит команду уже на клубном чемпионате мира ФИФА. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
В скором времени состоится прощание «сливочных» с Карло Анчелотти, отмечает Романо.
Ранее Алонсо объявил об уходе из «Байера».
Анчелотти про Алонсо: «Перед Хаби открыты все двери. Он проделал огромную работу»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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