Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение подпишут и объявят официально (Фабрицио Романо)

Ханси Флик договорился о новом контракте с «Барселоной».

Соглашение будет действовать до июня 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали и подпишут документы в этом месяце.

В скором времени о продлении работы главного тренера будет сообщено официально.