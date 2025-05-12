Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение подпишут и объявят официально (Фабрицио Романо)
Ханси Флик договорился о новом контракте с «Барселоной».
Соглашение будет действовать до июня 2027 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали и подпишут документы в этом месяце.
В скором времени о продлении работы главного тренера будет сообщено официально.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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