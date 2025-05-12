КДК не сможет дисквалифицировать Станковича за жест в сторону судьи. Тренера «Спартака» могут лишь оштрафовать («СЭ»)
11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.
На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.
Как пишет «Спорт-Экспресс», главный тренер «Спартака» не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК). Специалиста могут лишь оштрафовать.
В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении судьи или судей наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. Но в документ внесено уточнение, которое не позволит КДК применить к Станковичу такое наказание.
В той же статье говорится, что если нарушение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, «соответствующее лицо наказывается штрафом». Сухой не удалил Станковича за жест и не отметил его в протоколе.
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