Яна Рудковская: «Саша Плющенко искренне любит фигурное катание. Выберет что-то другое – слова не скажем. На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»

Яна Рудковская заявила, что ее сын Александр искренне любит фигурное катание.

Ранее на странице Саши Плющенко было опубликовано видео того, как он исполняет тройной тулуп вместе с отцом – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко .

Видео сопровождала подпись: «Кто из титулованных или просто известных фигуристов может повторить? Со своим ребенком сделать параллельный тройной прыжок?»

На этот пост отреагировал телеграм-канал «Светский интроверт»: «Яна Рудковская продолжает не щадить психику своего сына и репостит в его аккаунт крайне сомнительные комплименты <...> Может, просто ни у кого из известных фигуристов нет желания превратить жизнь своего чада в бесконечный поток пристального и неприятного внимания и оставить его без выбора того, чем он хочет заниматься?»

«Так был задан вопрос: кто сейчас в мире из фигуристов может продемонстрировать и прыгнуть тройные прыжки вместе – отец и сын? Погуглите, покажите, может быть, действительно кто-то смог за всю историю так сделать, и я о чем-то не знаю? Или кто сейчас может параллельно прыгнуть тройной прыжок с сыном?

Пока на сегодняшний день никто это не может сделать – только сын Плющенко и его папа. Увы, но это факт. Мои коллеги, разбирающиеся точно получше вас в фигурном катании, тоже подтверждают, что подобных кейсов не было!

Если у вас есть доказательства – покажите. А то, не разбираясь в спорте, пишете от балды, совершенно не находясь в материале. Пишите лучше и дальше про светскую жизнь, хотя и тут сомневаюсь, что у вас есть достаточная экспертиза.

Что касается психики сына и «оставить без выбора». На тонкий лед вступаете с первым, а насчет второго: Саша Плющенко искренне любит лед и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем.

Но у любого ребенка с детства должна были дисциплина, которая потом поможет ему в любой области. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги! На квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?» – написала продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко».

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?